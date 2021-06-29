Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

НАТО, ЕС и США посоветовали, как изменить проект закона о СБУ

В Минобороны Британии объяснили потерю документов о проходе эсминца возле Крыма

В Афинах нашли украденные 9 лет назад полотна Пикассо и Мондриана

Кипр упрощает въезд для вакцинированных украинцев - кроме тех, кому кололи CoronaVac






Чехия откроет в Праге представительство белорусской оппозиции

Вторник, 29 июня 2021, 13:59

Чехия готовится открыть в Праге официальное представительство белорусской оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы договорились начать подготовку к открытию представительства белорусской оппозиции в Праге, по примеру Литвы. Белорусская оппозиция имела и продолжит получать единодушную поддержку со стороны Чехии", - заявил министр иностранных дел Якуб Кульганек.

Похожие представительства белорусской оппозиции уже есть в Литве и Польше.

Напомним, 28 июня официальный Минск заявил о выходе из инициативы ЕС "Восточное партнерство", заявил об отзыве посла для консультаций и рекомендовал уехать в Брюссель главе представительства ЕС в Беларуси.

Президент Евросовета Шарль Мишель назвал это "шагом назад", но заверил, что Евросоюз продолжит поддерживать народ Беларуси.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что решение режима Лукашенко является нелегитимным и выход из инициативы противоречит интересам белорусского народа. "Мы собираемся участвовать в событиях и саммите "Восточного партнерства", - сказала она.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия Беларусь
powered by lun.ua