Чехия откроет в Праге представительство белорусской оппозиции

Чехия готовится открыть в Праге официальное представительство белорусской оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы договорились начать подготовку к открытию представительства белорусской оппозиции в Праге, по примеру Литвы. Белорусская оппозиция имела и продолжит получать единодушную поддержку со стороны Чехии", - заявил министр иностранных дел Якуб Кульганек.

Dnes na jednání vlády s prezidentem republiky 🇨🇿 Milošem Zemanem. Dohodli jsme se na přípravě zřízení zastoupení běloruské opozice v Praze - po vzoru Litvy. Běloruská opozice má a bude mít jednoznačnou podporu České republiky. pic.twitter.com/dLwztgerX5 — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) June 28, 2021

Похожие представительства белорусской оппозиции уже есть в Литве и Польше.

Напомним, 28 июня официальный Минск заявил о выходе из инициативы ЕС "Восточное партнерство", заявил об отзыве посла для консультаций и рекомендовал уехать в Брюссель главе представительства ЕС в Беларуси.

Президент Евросовета Шарль Мишель назвал это "шагом назад", но заверил, что Евросоюз продолжит поддерживать народ Беларуси.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что решение режима Лукашенко является нелегитимным и выход из инициативы противоречит интересам белорусского народа. "Мы собираемся участвовать в событиях и саммите "Восточного партнерства", - сказала она.