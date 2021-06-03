В Німеччині за добу вакцинували 1,2 млн громадян

У Німеччині за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали майже 1,2 млн людей.

Такими є дані Інституту імені Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Zeit.

На сьогодні у Німеччині введено 52,8 мільйона доз вакцини.

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37,1 мільйона людей або 44,6% населення отримали принаймні одну дозу вакцини. 16,3 мільйона, або 19,6%, вже повністю вакциновані.

Це означає, що практично кожен п’ятий у Німеччині має повний захист від коронавірусу.

Вакцинація в Німеччині почалася в грудні 2020 року, в цей час використовуються вакцини BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

У вівторок 1 червня Німеччина вперше за пів року знизила рівень коронавірусної загрози.

Статус ризику Німеччини був знижений, оскільки загальнонаціональна семиденна захворюваність у країні становила трохи більше 35 випадків на 100 000 людей на тиждень.

З 7 червня у Німеччині хочуть почати робити щеплення від коронавірусу підліткам віком від 12 років.