В Германии за сутки вакцинировали 1,2 млн граждан
В Германии за минувшие сутки прививки от коронавируса получили почти 1,2 млн человек.
Таковы данные Института имени Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit.
На сегодня в Германии введено 52,8 млн доз вакцины.
37,1 млн человек, или 44,6% населения, получили по крайней мере одну дозу вакцины. 16,3 млн, или 19,6%, уже полностью вакцинированы.
Это означает, что практически каждый пятый в Германии имеет полную защиту от коронавируса.
Вакцинация в Германии началась в декабре 2020 года, в настоящее время используются вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.
Во вторник 1 июня Германия впервые за полгода снизила уровень коронавирусной угрозы.
Статус риска Германии был снижен, поскольку общенациональная семидневная заболеваемость в стране составляла не более 35 случаев на 100 000 человек в неделю.
С 7 июня в Германии хотят начать делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 лет.