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Чехія вакцинувала рекордні понад 100 тисяч осіб за день

Четвер, 3 червня 2021, 17:42

У Чехії було встановлено новий рекорд за кількістю вакцинованих людей на день.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

У середу в країні було введено 109 861 дозу вакцини від COVID-19, розповів в четвер вранці прем'єр-міністр Андрей Бабиш.

Всього в Чехії було введено близько 5,5 мільйона доз. За даними станом на середу, повну вакцинацію в Чехії отримали 1 525 567 осіб.

Понад 79% вакцинованих отримали вакцину від Pfizer/BionTech.

З п'ятниці в країні буде відкрита реєстрація на вакцинацію для людей у віці від 16 до 29 років.

Нагадаємо, у Німеччині за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали майже 1,2 млн людей.

З 7 червня у Німеччині хочуть почати робити щеплення від коронавірусу підліткам віком від 12 років.

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Чехія Вакцини Коронавірус
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