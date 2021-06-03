Чехія вакцинувала рекордні понад 100 тисяч осіб за день

У Чехії було встановлено новий рекорд за кількістю вакцинованих людей на день.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

У середу в країні було введено 109 861 дозу вакцини від COVID-19, розповів в четвер вранці прем'єр-міністр Андрей Бабиш.

Всього в Чехії було введено близько 5,5 мільйона доз. За даними станом на середу, повну вакцинацію в Чехії отримали 1 525 567 осіб.

Понад 79% вакцинованих отримали вакцину від Pfizer/BionTech.

З п'ятниці в країні буде відкрита реєстрація на вакцинацію для людей у віці від 16 до 29 років.

Нагадаємо, у Німеччині за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали майже 1,2 млн людей.

З 7 червня у Німеччині хочуть почати робити щеплення від коронавірусу підліткам віком від 12 років.