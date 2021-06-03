Чехия вакцинировали рекордные более 100 000 человек в день

В Чехии был установлен новый рекорд по количеству вакцинированных людей в день.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

В среду в стране было введено 109 861 дозу вакцины от COVID-19, рассказал в четверг утром премьер-министр Андрей Бабиш.

Всего в Чехии было введено около 5,5 миллиона доз. По данным на среду, полную вакцинацию в Чехии получили 1 525 567 человек.

Более 79% вакцинированных получили вакцину от Pfizer / BionTech.

С пятницы в стране будет открыта регистрация на вакцинацию для людей в возрасте от 16 до 29 лет.

Напомним, в Германии за минувшие сутки прививки от коронавируса получили почти 1,2 млн человек.

С 7 июня в Германии хотят начать делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 лет.