Чехия вакцинировали рекордные более 100 000 человек в день
Четверг, 3 июня 2021, 17:42
В Чехии был установлен новый рекорд по количеству вакцинированных людей в день.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.
В среду в стране было введено 109 861 дозу вакцины от COVID-19, рассказал в четверг утром премьер-министр Андрей Бабиш.
Всего в Чехии было введено около 5,5 миллиона доз. По данным на среду, полную вакцинацию в Чехии получили 1 525 567 человек.
Более 79% вакцинированных получили вакцину от Pfizer / BionTech.
С пятницы в стране будет открыта регистрация на вакцинацию для людей в возрасте от 16 до 29 лет.
Напомним, в Германии за минувшие сутки прививки от коронавируса получили почти 1,2 млн человек.
С 7 июня в Германии хотят начать делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 лет.
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