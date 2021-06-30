"Открытое небо" с ЕС заработает еще до ратификации соглашения

Соглашение об "открытом небе" между ЕС и Украиной начнет действовать еще до того, как его ратифицируют во всех странах-членах Евросоюза.

Об этом "Европейской правде" сообщили в миссии Украины при ЕС.

Соглашение о совместном авиационном пространстве (САП), после финального согласия Совета ЕС, должно быть подписано осенью 2021 года, но до вступления в силу нуждается в ратификации во всех 27 государствах ЕС.

Несмотря на это, де-факто соглашение начнет действовать почти сразу после подписания - благодаря механизму "временного применения", который предусмотрен в ее тексте.

"Временное применение не требует ратификации. После подписания происходит обмен нотами между Украиной и ЕС о готовности к временному применению, после чего соглашение будет применяться временно с первого числа следующего месяца", - пояснили "Европейской правде" в миссии Украины при ЕС.

После этого, уже с действующим соглашением, его постепенно ратифицируют в Верховной раде, Европарламенте и 27 государствах-членах ЕС.

Хотя в Брюсселе не называют точной даты подписания соглашения, скорее всего это произойдет 12 октября - во время саммита Украина-ЕС в Киеве.

Это означает, что применение "открытого неба" по самому оптимистичному прогнозу может начаться даже с ноября, но скорее всего - в один из следующих месяцев, а уже с летнего сезона навигации 2022 года у авиакомпаний будет возможность воспользоваться первыми преимуществами, которые предоставляет соглашение.

Подробнее об этом и других деталях - в статье Не только лоукостеры: когда заработает и что изменит "открытое небо" с ЕС