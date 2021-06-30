Містечко на північному сході Франції засипало градом

Невелике місто Пломб'є́р-ле-Бен у французьких Вогезах у вівторок постраждало від грози із потужною зливою, шквалами та градом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, гроза та град були виняткових масштабів. Через те, що рясний град заблокував водостоки на дорогах, деякі вулиці затопило. За словами свідків, рівень води сягав близько метра.

Мер міста Ліді Барбо у коментарях розповіла, що це виглядало "як апокаліпсис".

Від підтоплень постраждали напівпідвальні приміщення і перші поверхи житлових будинків і комерційних приміщень.

Коли вода пішла, вулиці довелося розчищати лопатами від граду, який все ще не розтанув.

Les opérations de déblaiement se terminent à Plombières les Bains pic.twitter.com/KET2BfdBNJ — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) June 29, 2021

Рятувальники відкачували воду з підвалів протягом всього дня.

У зв’язку з негодою вдень був ускладнений рух на багатьох автошляхах у районі, а вище в горах внаслідок влучання блискавки згоріло дерев’яне шале.