Городок на северо-востоке Франции засыпало градом
Небольшой город Пломбьер-ле-Бен во французских Вогезах во вторник пострадал от грозы с мощным ливнем, шквалами и градом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.
По сообщениям местных СМИ, гроза и град были исключительных масштабов. Обильный град заблокировал водостоки на дорогах, некоторые улицы затопило. По словам свидетелей, уровень воды достигал около метра.
Мэр города Лиди Барбо в комментариях рассказала, что это выглядело "как апокалипсис".
От подтоплений пострадали полуподвальные помещения и первые этажи жилых домов и коммерческих помещений.
Когда вода спала, улицы пришлось расчищать лопатами от града, который все еще не растаял.
Les opérations de déblaiement se terminent à Plombières les Bains pic.twitter.com/KET2BfdBNJ— France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) June 29, 2021
Спасатели откачивали воду из подвалов в течение всего дня.
В связи с непогодой днем было затруднено движение на многих автодорогах в районе, а выше в горах в результате попадания молнии сгорело деревянное шале.