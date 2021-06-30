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Городок на северо-востоке Франции засыпало градом

Среда, 30 июня 2021, 12:35

Небольшой город Пломбьер-ле-Бен во французских Вогезах во вторник пострадал от грозы с мощным ливнем, шквалами и градом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

По сообщениям местных СМИ, гроза и град были исключительных масштабов. Обильный град заблокировал водостоки на дорогах, некоторые улицы затопило. По словам свидетелей, уровень воды достигал около метра.

Мэр города Лиди Барбо в комментариях рассказала, что это выглядело "как апокалипсис".

От подтоплений пострадали полуподвальные помещения и первые этажи жилых домов и коммерческих помещений.

Когда вода спала, улицы пришлось расчищать лопатами от града, который все еще не растаял.

Спасатели откачивали воду из подвалов в течение всего дня.

В связи с непогодой днем ​​было затруднено движение на многих автодорогах в районе, а выше в горах в результате попадания молнии сгорело деревянное шале.

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Франция ЕвроЖизнь
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