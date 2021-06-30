Городок на северо-востоке Франции засыпало градом

Небольшой город Пломбьер-ле-Бен во французских Вогезах во вторник пострадал от грозы с мощным ливнем, шквалами и градом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

По сообщениям местных СМИ, гроза и град были исключительных масштабов. Обильный град заблокировал водостоки на дорогах, некоторые улицы затопило. По словам свидетелей, уровень воды достигал около метра.

Мэр города Лиди Барбо в комментариях рассказала, что это выглядело "как апокалипсис".

От подтоплений пострадали полуподвальные помещения и первые этажи жилых домов и коммерческих помещений.

Когда вода спала, улицы пришлось расчищать лопатами от града, который все еще не растаял.

Les opérations de déblaiement se terminent à Plombières les Bains pic.twitter.com/KET2BfdBNJ — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) June 29, 2021

Спасатели откачивали воду из подвалов в течение всего дня.

В связи с непогодой днем ​​было затруднено движение на многих автодорогах в районе, а выше в горах в результате попадания молнии сгорело деревянное шале.