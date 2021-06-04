Словаки позитивно ставляться до РФ, але не довіряють "Спутнику V"

Майже половина словаків позитивно ставиться до Росії, ще більше тих, хто позитивно сприймає президента РФ Владіміра Путіна.

Таким є результати дослідження братиславського інституту GLOBSEC, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Так, опитування показало, що близько 55% словаків сприймають президента Росії Владіміра Путіна позитивно, а для 47% респондентів Росія є найважливішим партнером Словаччини.

Однак те ж опитування показало, що російська вакцина "Спутник V"досі є суперечливою серед словаків, оскільки лише 3000 людей зареєструвались на щеплення нею в перші дні її наявності.

В опитуванні, де респонденти могли вказати дві країни як стратегічних партнерів, Німеччина розташована вище за Росію - 64%. При цьому США знаходяться значно нижче Росії - 17%, майже на рівні Китаю - 12%.

Словаччина відзначається тим, що з 2017 року є єдиною країною в регіоні, яка зафіксувала зростання підтримки прозахідної орієнтації, включаючи членство в ЄС та НАТО.

Уряд Словаччини схвалив використання російської вакцини "Спутник V" наприкінці травня.

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом російської вакцини "Спутник V".

Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер.

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