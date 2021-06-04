Словаки положительно относятся к РФ, но не доверяют "Спутник V"

Почти половина словаков положительно относится к России, еще больше тех, кто позитивно воспринимает президента РФ Владимира Путина.

Таковы результаты исследования братиславского института GLOBSEC, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Так, опрос показал, что около 55% словаков воспринимают президента России Владимира Путина положительно, а для 47% респондентов Россия является важнейшим партнером Словакии.

Однако тот же опрос показал, что российская вакцина "Спутник V" до сих пор является противоречивой среди словаков, поскольку только 3000 человек зарегистрировались на прививку ней в первые дни ее наличии.

В опросе, где респонденты могли указать две страны как стратегических, Германия находится выше России - 64%. При этом США находятся значительно ниже России - 17%, почти на уровне Китая - 12%.

Словакия отличается тем, что с 2017 года является единственной страной в регионе, которая зафиксировала рост поддержки прозападной ориентации, включая членство в ЕС и НАТО.

Правительство Словакии одобрил использование российской вакцины "Спутник V" в конце мая.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством российской вакцины "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.

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