"Белавіа", для якої закрили небо низка країн, майже подвоїть кількість рейсів до Грузії

Білоруська державна авіакомпанія "Белавіа" повідомила, що майже подвоює кількість прямих рейсів до Грузії.

Про це йдеться у заяві "Белавіа", повідомляє "Європейська правда".

"З 15 червня удвічі збільшиться кількість рейсів до Батумі - з 7 до 14 на тиждень. "Белавиа" літатиме в головне морське місто Грузії двічі на день. Також з 15 червня планується збільшення кількості рейсів до Тбілісі, замість 7 разів на тиждень - до 11", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з 12 червня компанія здійснюватиме 14 рейсів до Стамбула замість 10. Зазначається також, що "Белавіа" почне літати п’ять разів на тиждень у московський "Шереметьєво".

Нагадаємо, з опівночі 5 червня ЄС забороняє білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використання аеропортів країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня задля арешту опозиційного блогера Романа Протасевича.

Після інциденту низка країн ще до загальноєвропейського рішення заборонили "Белавіа" літати у свої аеропорти, або й транзитом через свій повітряний простір.

3 червня Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".