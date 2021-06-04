Німеччина виділить майже 3 млн євро на підтримку журналістів Білорусі

Уряд Німеччини виділив близько 2,9 мільйона євро на підтримку білоруських журналістів, переслідуваних за політичними мотивами.

Про це йдеться у відповіді статс-секретаря в МЗС Німеччини Мігеля Бергера, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Ці кошти повинні піти на забезпечення юридичної допомоги затриманим і звинуваченим журналістам, а також, можливо, на заміну пошкодженої техніки або програмного забезпечення.

У публікації видань Redaktionsnetzwerk Deutschland зазначається, що фінансова допомога в поточному році запланована також для незалежних ЗМІ в самій Білорусі і за її межами.

Режим Лукашенка вживає жорстких заходів проти журналістів. У травні відбулися обшуки в приміщеннях найбільшого незалежного білоруського порталу Tut.by, саме видання було заблоковано, затримано 15 осіб. Головний редактор і одна журналістка поміщені під варту.

Затримання журналіста і блогера Романа Протасевича в результаті примусової посадки в Мінську пасажирського рейсу Ryanair призвело до міжнародного скандалу. З 5 червня у зв'язку з інцидентом Євросоюз закриє небо для авіакомпаній з Білорусі.

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