Германия выделит почти 3 млн евро на поддержку журналистов Беларуси

Правительство Германии выделило около 2,9 миллиона евро в поддержку белорусских журналистов, преследуемых по политическим мотивам.

Об этом говорится в ответе статс-секретаря в МИД Германии Мигеля Бергера, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Эти средства должны пойти на обеспечение юридической помощи задержанным и обвиняемым журналистам, а также, возможно, на замену поврежденной техники или программного обеспечения.

В публикации изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland отмечается, что финансовая помощь в текущем году запланирована также для независимых СМИ в самой Беларуси и за ее пределами.

Режим Лукашенко принимает жесткие меры против журналистов. В мае прошли обыски в помещениях крупнейшего независимого белорусского портала Tut.by, само издание было заблокировано, задержаны 15 человек. Главный редактор и одна журналистка помещены под стражу.

Задержание журналиста и блогера Романа Протасевича в результате принудительной посадки в Минске пассажирского рейса Ryanair привело к международному скандалу. С 5 июня в связи с инцидентом Евросоюз закроет небо для авиакомпаний из Беларуси.

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