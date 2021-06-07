Австрія стурбована сейсмоактивністю в районі угорської АЕС, яку добудовують росіяни

Федеральне агентство Австрії з питань довкілля заявило, що місце, де мають бути побудовані нові реактори угорської АЕС "Пакш", розташоване на активній лінії сейсмологічного розлому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на звіт агентства.

Звіт був підготовлений за дорученням австрійського Федерального міністерства із захисту клімату, навколишнього середовища, енергетики, мобільності, інновацій та технологій.

Зокрема, експерти визначили зону розлому Дунасентьордж-Харта, яка проходить безпосередньо під майданчиком "Пакш ІІ" та існуючою АЕС.

Під час розкопок було виявлено 12 зміщень поверхні, які, очевидно, утворились під час двох різних землетрусів близько 20 тисяч та 19 тисяч років тому. Експерти не виключають подібних зміщень у недалекому геологічному майбутньому.

Згідно з визначенням МАГАТЕ, активні розломи - це тектонічні утворення, які перемістилися в недалекому геологічному минулому і які, ймовірно, перемістяться протягом майбутнього періоду, що має значення для безпеки ядерної установки.

Тому дослідження робить остаточний висновок, що є більш ніж сумнівним виконання указу уряду Угорщини № 118 від 2011 р. "Про вимоги до ядерної безпеки". На підставі наукових доказів не можна надійно виключати можливість постійного зміщення поверхні на місці "Пакш II". Тому місце будівництва "Пакш ІІ" слід вважати непридатним" - йдеться у повідомленні австрійського агентства.

Нагадаємо, уряд Австрії у 2018 році подав позов в Суд ЄС проти рішення Європейської комісії щодо затвердження будівництва нових енергоблоків на угорській АЕС "Пакш"

Як відомо, АЕС "Пакш", єдина в Угорщині атомна станція, постачає близько 40 відсотків потреб країни в електроенергії.

Вона розташована за 100 кілометрів від Будапешта.

Угорщина хоче розширити свою 2-гігаватну атомну електростанцію двома реакторами російського виробництва, кожен потужністю 1,2 гігавата.

Права на реалізацію проєкту в 2014 році без тендеру надали "Росатому". Часто цей факт наводять як доказ теплих зв’язків між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та російським президентом Владіміром Путіним.

"Росатом" не відповідає критеріям безпеки ЄС та Угорщини, що затримало реалізацію проєкту вже на кілька років. Уряди Росії та Угорщини хочуть пришвидшити процес, тому Угорщина подала на розгляд Європейської комісії законодавчий проєкт із внесення змін до регламентів ядерної безпеки країни.