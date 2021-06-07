Австрия обеспокоена сейсмоактивностью в районе венгерской АЭС, которую достраивают россияне

Федеральное агентство Австрии по вопросам окружающей среды заявило, что место, где должны быть построены новые реакторы венгерской АЭС "Пакш", расположено на активной линии сейсмологического разлома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на отчет агентства.

Отчет был подготовлен по поручению австрийского Федерального министерства по защите климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий.

В частности, эксперты определили зону разлома Дунасентьордж-Харта, которая проходит непосредственно под площадкой "Пакш II" и существующей АЭС.

Во время раскопок было обнаружено 12 смещений поверхности, которые, очевидно, образовались во время двух различных землетрясений около 20 тысяч и 19 тысяч лет назад. Эксперты не исключают подобных смещений в недалеком геологическом будущем.

По определению МАГАТЭ, активные разломы - это тектонические образования, которые переместились в недалеком геологическом прошлом и, вероятно, переместятся в течение будущего периода, что имеет значение для безопасности ядерной установки.

Поэтому исследование делает окончательный вывод о более чем сомнительности выполнения указа правительства Венгрии № 118 от 2011 "О требованиях к ядерной безопасности". На основании научных доказательств нельзя окончательно исключать возможность постоянного смещения поверхности на месте "Пакш II". Поэтому место строительства "Пакш II" следует считать непригодным", - говорится в сообщении австрийского агентства.

Напомним, правительство Австрии в 2018 году подало иск в Суд ЕС против решения Европейской комиссии по утверждению строительства новых энергоблоков на венгерской АЭС "Пакш"

Как известно, АЭС "Пакш", единственная в Венгрии атомная станция, обеспечивает около 40 процентов потребностей страны в электроэнергии.

Она расположена в 100 километрах от Будапешта.

Венгрия хочет расширить свою 2-гигаваттного атомную электростанцию ​​двумя реакторами российского производства, мощностью 1,2 гигаватт каждый.

Право на реализацию проекта в 2014 году без тендера предоставили "Росатому". Часто этот факт приводят как доказательство теплых связей между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и российским президентом Владимиром Путиным.

"Росатом" не соответствует критериям безопасности ЕС и Венгрии, что задержало реализацию проекта уже на несколько лет. Правительства России и Венгрии хотят ускорить процесс, поэтому Венгрия подала на рассмотрение Европейской комиссии законодательный проект по внесению изменений в регламенты ядерной безопасности страны.