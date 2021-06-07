Уряд Німеччини на заяву Путіна: Україна має залишатися транзитером газу

У Німеччині відреагували на заяву президента Росії Владіміра Путіна про те, що Україні доведеться проявити "добру волю", якщо через неї продовжить надходити російський газ.

З коментарем для німецького видання FAZ виступив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у Берліні очікують, що транзитна газова угода між Києвом і Москвою буде виконуватися і після добудови газогону.

"Для федерального уряду було і залишається центральним те, що Україна повинна залишатися країною транзиту газу навіть з "Північним потоком-2", - сказав Зайберт.

Виступаючи в п'ятницю на засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму, Путін заявив, що Росія могла б прокачувати через Україну набагато більше газу, але Київ створює цьому перешкоди. Путін зазначив, що бачить можливість завантаження ГТС України газом і після завершення нинішнього контракту на транзит.

"Все можливо. І ми готові до цього, ми цього хочемо, але потрібна добра воля зі сторони наших українських партнерів", - заявив він.

4 червня Владімір Путін заявив про завершення укладання труб по першій нитці газопроводу "Північний потік-2".

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