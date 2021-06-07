Правительство Германии на заявление Путина: Украина должна оставаться транзитером газа

В Германии отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что Украине придется проявить "добрую волю", если через нее продолжит поступать российский газ.

С комментарием для немецкого издания FAZ выступил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в Берлине ожидают, что транзитное газовое соглашение между Киевом и Москвой будет выполняться и после достройки газопровода.

"Для федерального правительства было и остается центральным то, что Украина должна оставаться страной транзита газа даже с "Северным потоком-2", - сказал Зайберт.

Выступая в пятницу на заседании Петербургского международного экономического форума, Путин заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину намного больше газа, но Киев создает для этого препятствия. Путин отметил, что видит возможность загрузки ГТС Украины газом и после завершения нынешнего контракта на транзит.

"Все возможно. И мы готовы к этому, мы этого хотим, но нужна добрая воля со стороны наших украинских партнеров", - заявил он.

4 июня Владимир Путин заявил о завершении прокладки труб по первой нитке газопровода "Северный поток-2".

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