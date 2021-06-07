Кулеба відвідає Німеччину з дводенним візитом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 8-9 червня відвідає з робочим візитом Німеччину.

Про це у понеділок повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".

У Німеччині Кулеба проведе переговори з міністром закордонних справ Гайко Маасом та двосторонні зустрічі із керівництвом парламенту, членами уряду, лідерами провідних політичних партій та представниками бізнес-кіл Німеччини.

Ключовими темами візиту стануть двосторонні відносини України та Німеччини, підтримка зусиль із відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, подальша інтеграція України до ЄС та НАТО, енергетична безпека України та Європи, наголосили в МЗС.

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