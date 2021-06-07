Кулеба посетит Германию с двухдневным визитом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8-9 июня посетит с рабочим визитом Германию.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

В Германии Кулеба проведет переговоры с министром иностранных дел Хайко Маасом и двусторонние встречи с руководством парламента, членами правительства, лидерами ведущих политических партий и представителями бизнес-кругов Германии.

Ключевыми темами визита станут двусторонние отношения Украины и Германии, поддержка усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности нашего государства, дальнейшая интеграция Украины в ЕС и НАТО, энергетическая безопасность Украины и Европы, отметили в МИД.

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