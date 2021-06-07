Санду вірить у повернення діаспорян до Молдови унаслідок реформ

Продовження демократичних реформ у Молдові має призвести зупинки трудової міграції, вважає президентка Мая Санду.

Про це вона заявила під час включення до конференції "Демократія у дії", що відбувається у Києві.

Як відомо, Молдова стикається з системною проблемою міграції, яка розпочалася раніше, ніж в Україні і має більші масштаби; за деякими оцінками, до половини працездатних громадян постійно або тимчасово виїжджають для роботи за кордон.

Санду вважає, що причиною є корумпована державна система. "Багато реформ були успішні лише на папері. Попри схвалення складних законів, інституції лишалися слабкими та такими що піддаються зовнішньому впливу", - пояснила вона.

"Реформи необхідно проводити якнайшвидше, оскільки дуже багато людей вже виїхали з країни. Тому нам потрібно відновити умови життя в країні. Ми розраховуємо, що це зупинить міграцію, а також що частина тих, хто поїхав – повернеться", - заявила Мая Санду.

Конференція "Демократія у дії" відбувається у Києві 7-8 червня та присвячена протидії корупції в Україні.

Як повідомляла Європейська правда, раніше президент Зеленський заявив, що хотів би почути від Байдена розуміння щодо ПДЧ для України.