Санду верит в возвращение диаспоры в Молдову вследствие реформ

Продолжение демократических реформ в Молдове должно привести к остановке трудовой миграции, считает президент Майя Санду.

Об этом она заявила во время включения на конференции "Демократия в действии", которая проходит в Киеве.

Как известно, Молдова сталкивается с системной проблемой миграции, которая началась раньше, чем в Украине, и имеет большие масштабы; по некоторым оценкам, до половины трудоспособных граждан постоянно или временно выезжают для работы за границу.

Санду считает, что причиной является коррумпированная государственная система. "Многие реформы были успешны лишь на бумаге. Несмотря на принятие сложных законов, институты оставались слабыми и подвергались внешнему воздействию", - пояснила она.

"Реформы необходимо проводить как можно быстрее, поскольку очень многие люди уже уехали из страны. Поэтому нам нужно восстановить условия жизни в стране. Мы рассчитываем, что это остановит миграцию, а также что часть уехавших вернутся", - заявила Санду.

Конференция "Демократия в действии" проходит в Киеве 7-8 июня и посвящена противодействию коррупции в Украине.