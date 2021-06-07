Уряд Кіпру порушив закони власної країни, роздаючи "золоті паспорти" - слідство

Уряд Кіпру багато разів порушував закон, надаючи громадянство тисячам людей за дискредитованою системою паспортів в обмін на інвестиції.

Відповідного висновку дійшли члени незалежної слідчої комісії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кіпр у період з 2007 по 2020 рік, коли схема була скасована, надав громадянство 6779 особам, переважна більшість з них - росіяни. Більшість було видано урядом правих, які прийшли до влади в 2013 році і були переобрані в 2018 році.

"На думку комісії, упродовж тривалого часу мала місце незаконність... порушення відповідного законодавства з боку ради міністрів та інших щодо громадянства членів сімей інвесторів ", - сказав Мирон Ніколатос, ексміністр юстиції, який очолював призначену урядом незалежну слідчу комісію.

Рада міністрів Кіпру відповідала за штампування паспортів, згідно з інвестиційною схемою, яка діяла до листопада 2020 року.

З 6779 осіб, яким було надано громадянство, близько 53% були родичами головного інвестора і їм було помилково видано паспорти, сказав Ніколатос.

За його словами, органи влади продовжували видавати паспорти утриманцям, хоча головний юрисконсульт у 2015 і 2016 роках попереджав уряд про те, що така практика була незаконною.

У понеділок Ніколатос передав результати дев'ятимісячного розслідування генеральному прокурору острова.

Представник кіпрського уряду заявив, що йому потрібно вивчити висновки звіту, перш ніж давати якісь коментарі.

Кіпр закрив схему надання громадянства в обмін на інвестиції наприкінці 2020 року після розкриття інформації про те, що не тільки добросовісні інвестори отримали від неї вигоду, але й втікачі від правосуддя.

Кіпрський паспорт надає безвізові права на в'їзд, роботу та проживання по всьому Європейському Союзу, що складається з 27 країн.

Європейська комісія розпочала процедури проти Кіпру минулого року, аргументуючи це тим, що надання громадянства ЄС за заздалегідь визначеними платежами, без будь-яких справжніх зв'язків з державою, підриває цілісність громадянства ЄС.