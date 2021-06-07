Правительство Кипра нарушило законы своей страны, раздавая "золотые паспорта" - следствие

Правительство Кипра много раз нарушало закон, предоставляя гражданство тысячам людей по дискредитированной системе паспортов в обмен на инвестиции.

К соответствующему выводу пришли члены независимой следственной комиссии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Кипр в период с 2007 по 2020 год, когда схема была отменена, предоставил гражданство 6779 лицам, подавляющее большинство из них - россияне. Большинство паспортов было выдано правительством правых, которое пришло к власти в 2013 году и было переизбрано в 2018 году.

"По мнению комиссии, в течение длительного времени имела место незаконность... нарушение соответствующего законодательства со стороны совета министров и других относительно гражданства членов семей инвесторов", - сказал Мирон Николатос, экс-министр юстиции, возглавлявший предназначенную правительством независимую следственную комиссию.

Совет министров Кипра отвечал за штамповку паспортов, согласно инвестиционной схеме, которая действовала до ноября 2020 года.

Из 6779 лиц, которым было предоставлено гражданство, около 53% были родственниками главного инвестора и им были ошибочно выданы паспорта, сказал Николатос.

По его словам, власти продолжали выдавать паспорта иждивенцам, хотя главный юрисконсульт в 2015 и 2016 годах предупреждал правительство о том, что такая практика была незаконной.

В понедельник Николатос передал результаты девятимесячного расследования генеральному прокурору.

Представитель кипрского правительства заявил, что ему нужно изучить выводы отчета, прежде чем давать какие-то комментарии.

Кипр закрыл схему предоставления гражданства в обмен на инвестиции в конце 2020 года после раскрытия информации о том, что не только добросовестные инвесторы получили от нее выгоду, но и беглецы от правосудия.

Кипрский паспорт предоставляет безвизовые права на въезд, работу и проживание по всему Евросоюзу, состоящему из 27 стран.

Европейская комиссия начала процедуры против Кипра в прошлом году, аргументируя это тем, что предоставление гражданства ЕС по заранее определенным платежам, без каких-либо настоящих связей с государством, подрывает целостность гражданства Евросоюза.