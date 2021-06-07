Канцлер Австрії єдиним з лідерів ЄС поїхав на економічний форум у Росію

Канцлер Австрії єдиним з лідерів ЄС взяв участь у Міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі, який називають російською версією "Давосу".

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Себастьян Курц під час цього візиту захищав санкції ЄС, запроваджені проти режиму Александра Лукашенка у Білорусі, але утримався від прямої критики на адресу Владіміра Путіна.

Себастьян Курц у своєму виступі зазначив, що "попри фундаментальні розбіжності щодо прав людини, важливо на міжнародному рівні зберігати співпрацю задля протидії пандемії коронавірусу, змінам клімату та глобальній економічній кризі".

Коли російський модератор телеканалу розкритикував санкції ЄС проти Білорусі та спробував виставити заарештованого блогера Романа Протасевича "екстремістом" і бійцем "Азову", Себастьян Курц відповів, що Протасевич - не терорист, а блогер та журналіст, і наголосив на важливості свободи слова.

Канцлер також захищав рішення ЄС запровадити нові санкції проти режиму Лукашенка, наголошуючи, що примус пасажирського літака до посадки, арешт критиків влади і примус їх до "зізнань" під тортурами не є нормальною поведінкою держави.

Як раніше повідомлялося, під час цього візиту Себастьян Курц позитивно оцінив російську вакцину "Спутник V" і подякував президенту РФ Владіміру Путіну за внесок у боротьбу з пандемією.