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Канцлер Австрии единственный из лидеров ЕС поехал на экономический форум в Россию

Понедельник, 7 июня 2021, 15:23

Канцлер Австрии единственный из лидеров ЕС принял участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который называют российской версией "Давоса".

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Курц во время этого визита защищал санкции ЕС, введенные против режима Александра Лукашенко в Беларуси, но воздержался от прямой критики в адрес Владимира Путина.

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Курц в своем выступлении отметил, что "несмотря на фундаментальные разногласия по правам человека, важно на международном уровне сохранять сотрудничество для противодействия пандемии коронавируса, изменениям климата и глобальному экономическому кризису".

Когда российский модератор телеканала раскритиковал санкции ЕС против Беларуси и попытался выставить арестованного блогера Романа Протасевича "экстремистом" и бойцом "Азова", Курц ответил, что Протасевич - не террорист, а блогер и журналист, и подчеркнул важность свободы слова.

Канцлер также защищал решение ЕС ввести новые санкции против режима Лукашенко, подчеркивая, что принуждение пассажирского самолета к посадке, арест критиков власти и принуждение их к "признаниям" под пытками не является нормальным поведением государства.

Как ранее сообщалось, во время этого визита Курц положительно оценил российскую вакцину "Спутник V" и поблагодарил президента РФ Владимира Путина за вклад в борьбу с пандемией.

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