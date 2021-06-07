У Німеччині заявили, що шпигунська діяльність РФ стала "більш жорстокою"

Російська розвідка так само активна в Німеччині, як і в епоху холодної війни, і намагається діяти майже у всіх областях політики.

Про це заявив глава внутрішнього розвідувального управління Німеччини (BfV) Томас Галденванг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми визнаємо, що Росія значно збільшила свою активність. Поки що нам відомий тільки рівень, якого ми досягли за цей час з епохи холодної війни", - сказав він.

Галденванг сказав, що Росія використовувала агентів, щоб спробувати "встановити контакт в середовищі осіб, які приймають політичні рішення".

Бруно Каль, президент Управління зовнішньої розвідки Німеччини (BND), сказав, що Німеччина повинна "думати про панування інших держав, які хочуть нав'язати нам свою волю".

"Відбулися зміни в моралі, підхід став більш безжальним, а інтереси відстоюються більш грубо, ніж в минулому", - сказав він.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон заявили, що вважають неприпустимим стеження за союзниками після повідомлень про шпигунство з боку Данії та США.