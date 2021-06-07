Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Moderna подала свою вакцину на утверждение в ЕС для вакцинации подростков

У НАТО нет согласия о ПДЧ для Украины, но на саммите будет заявление

Россия окончательно вышла из Договора об открытом небе

Испания будет впускать вакцинированных в том числе китайскими вакцинами






В Германии заявили, что шпионская деятельность РФ стала "более жестокой"

Понедельник, 7 июня 2021, 16:27

Российская разведка так же активна в Германии, как и в эпоху холодной войны, и пытается действовать почти во всех областях политики.

Об этом заявил глава внутреннего разведывательного управления Германии (BfV) Томас Галденванг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы признаем, что Россия значительно увеличила свою активность. Пока нам известен только уровень, которого мы достигли за это время с эпохи холодной войны", - сказал он.

Галденванг сказал, что Россия использовала агентов, чтобы попробовать "установить контакт в среде лиц, принимающих политические решения".

Бруно Каль, глава Управления внешней разведки Германии (BND), сказал, что Германия должна "думать о господстве других государств, которые хотят навязать нам свою волю".

"Произошли изменения в морали, подход стал более безжалостным, а интересы отстаиваются более грубо, чем в прошлом", - сказал он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что считают недопустимой слежку за союзниками после сообщений о шпионаже со стороны Дании и США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Россия
powered by lun.ua