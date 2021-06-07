В Германии заявили, что шпионская деятельность РФ стала "более жестокой"

Российская разведка так же активна в Германии, как и в эпоху холодной войны, и пытается действовать почти во всех областях политики.

Об этом заявил глава внутреннего разведывательного управления Германии (BfV) Томас Галденванг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы признаем, что Россия значительно увеличила свою активность. Пока нам известен только уровень, которого мы достигли за это время с эпохи холодной войны", - сказал он.

Галденванг сказал, что Россия использовала агентов, чтобы попробовать "установить контакт в среде лиц, принимающих политические решения".

Бруно Каль, глава Управления внешней разведки Германии (BND), сказал, что Германия должна "думать о господстве других государств, которые хотят навязать нам свою волю".

"Произошли изменения в морали, подход стал более безжалостным, а интересы отстаиваются более грубо, чем в прошлом", - сказал он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что считают недопустимой слежку за союзниками после сообщений о шпионаже со стороны Дании и США.