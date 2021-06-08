Британія: безпеку на саміті G7 посилять за допомогою тисяч додаткових поліцейських

Тисячі поліцейських були викликані з усієї Британії для посилення безпеки в очікуванні протестів з нагоди саміту лідерів країн Групи семи цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Перша особиста зустріч лідерів найбільших розвинутих економік майже за два роки відбудеться у Корнуоллі на краю південно-західної Англії, з акцентом на пандемію COVID-19 та зміну клімату.

Поліція закрила дороги та прибережні шляхи до затоки Карбіс, невеликого приморського курорту, який проводить захід, зводить сталеві огорожі та встановлює інші обмеження.

Додаткові 5000 офіцерів були залучені для допомоги в операції з приблизно 6500 офіцерами, залученими в цілому, повідомили в поліції Девона та Корнуолла.

"Все, що ми робимо, буде пропорційним і буде законним. Ми знаємо, що очі світових ЗМІ будуть спрямовані на нас протягом наступних семи днів", - сказав помічник начальника констебля Глен Мейх'ю, який відповідає за охорону саміту.

Під час саміту очікується кілька протестних акцій.

"Наші права не були завойовані тихим, ввічливим протестом. Наші права були виграні через галасливість, руйнування та роздратування", - заявила група "Убий Білла", одна з приблизно 20 активістських організацій, яка приєдналася до "Коаліції протистояння G7" (RG7).

"Ми будемо голосні. Ми будемо драматичні. Ми будемо дратувати", - заявила група, яка проводить кампанію проти запропонованого закону, який би надав поліції додаткові повноваження для припинення протестів.

Поліція заявляє, що підтримує право на мирні акції протесту та виділила чотири місця для збору демонстрантів. Але RG7 - до числа яких також входять групи щодо зміни клімату, антивоєнні активісти та анархісти - заявила, що буде їх бойкотувати.

Угруповання Extinction Rebellion, яке спричинило хаос у центральній частині Лондона 11-денними протестами в 2019 році, заявило, що очікує прибуття близько 1000 протестувальників.