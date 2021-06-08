Великобритания: безопасность на саммите G7 усилят с помощью тысяч дополнительных полицейских

Тысячи полицейских были вызваны со всей Британии для усиления безопасности в ожидании протестов по случаю саммита лидеров стран Группы семи на этой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Первая личная встреча лидеров крупнейших развитых экономик почти за два года состоится в Корнуолле, в юго-западной Англии, с акцентом на пандемию COVID-19 и изменение климата.

Полиция закрыла дороги и прибрежные пути к заливу Карбис, небольшому приморскому курорту, который проводит мероприятие, возводит стальные ограждения и устанавливает другие ограничения.

Дополнительные 5000 офицеров были привлечены для помощи в операции к примерно 6500 офицерам, вовлеченным в целом, сообщили в полиции Девона и Корнуолла.

"Все, что мы делаем, будет пропорциональным и будет законным. Мы знаем, что внимание мировых СМИ будут направлено на нас на протяжении следующих семи дней", - сказал помощник начальника констебля Глен Мейхью, который отвечает за охрану саммита.

Во время саммита ожидается несколько протестных акций.

"Наши права не были завоеваны тихим, вежливым протестом. Наши права были выиграны через шум, разрушения и раздражение", - заявила группа "Убей Билла", одна из примерно 20 активистских организаций, которая присоединилась к "Коалиции противостояния G7" (RG7).

"Мы будем громкими. Мы будем драматичными. Мы будем раздражать", - заявила группа, проводящая кампанию против предложенного закона, который бы предоставил полиции дополнительные полномочия для прекращения протестов.

Полиция заявляет, что поддерживает право на мирные акции протеста и выделила четыре места для сбора демонстрантов. Но RG7 - в число которой также входят климатические группы, антивоенные активисты и анархисты - заявила, что будет их бойкотировать.

Группировка Extinction Rebellion, приведшая к хаосу в центральной части Лондона 11-дневными протестами в 2019 году, заявила, что ожидает прибытия около 1000 протестующих.