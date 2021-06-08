Албанія скасувала всі обмеження для іноземних туристів
Албанський уряд скасував усі коронавірусні обмеження для іноземних туристів, які відвідують країну.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.
Для відвідування Албанії не потрібен ПЛР-тест на коронавірус, тест на антитіла, паспорт вакцинації або будь-який інший документ, що стосується пандемії.
Також було скасовано 14-денну вимогу щодо карантину після в'їзду.
Іноземних туристів лише закликали триматися в аеропорту на відстані принаймні 1,5 метра один від одного, щоб запобігти поширенню хвороби.
Літні оздоровчі центри, розгорнуті в 29 місцях по всій країні, також пропонуватимуть швидкі тести на COVID-19 вже наступного тижня.
Загалом 29 центрів тестування по всій країні також запропонують швидкі тести на коронавірус, починаючи з наступного тижня.
За останній місяць в Албанії різко знизилась кількість нових інфекцій та смертей від коронавірусу. По всій країні залишаються активними менше 300 випадків, а смертей не реєструється вже кілька днів поспіль.
Приблизно третина населення отримала принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.
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