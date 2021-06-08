Албания отменила все ограничения для иностранных туристов
Албанское правительство отменило все коронавирусные ограничения для иностранных туристов, посещающих страну.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Для посещения Албании не нужен ПЦР-тест на коронавирус, тест на антитела, паспорт вакцинации или любой другой документ, касающийся пандемии.
Также было отменено требование о 14-дневном карантине после въезда.
Иностранных туристов только призвали держаться в аэропорту на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, чтобы предотвратить распространение болезни.
Летние оздоровительные центры, развернутые в 29 местах по всей стране, также будут предлагать быстрые тесты на COVID-19 на следующей неделе.
В целом 29 центров тестирования по всей стране также предложат быстрые тесты на коронавирус, начиная со следующей недели.
За последний месяц в Албании резко снизилось количество новых инфекций и смертей от коронавируса. По всей стране остаются активными менее 300 случаев, а смертей не регистрируется уже несколько дней подряд.
Примерно треть населения получила по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19.
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