Дипломати західних країн і Японії закликали Білорусь припинити переслідування опозиції

Керівники дипломатичних місій Європейського Союзу, Британії, США, Швейцарії та Японії закликали владу Білорусі припинити переслідування опозиції і звільнити політв’язнів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві дипломатів, оприлюдненій на сторінці у Facebook представництва ЄС у Білорусі.

8 червня дипломати зустрілися з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм.

Про засідання не повідомлялося, але його факт підтвердили журналістам кілька джерел у дипломатичних колах. Посли не були попередньо проінформовані про причину запрошення.

"Ми повідомили міністра про потенціал позитивного розвитку відповідних двосторонніх відносин у разі, якщо білоруська влада вживатиме відчутних кроків для забезпечення та підтримання демократичних норм в країні", - йдеться у спільній заяві.

У заяві дипломатів зазначається, що вони закликали владу Білорусі відповісти на вимоги білоруського народу:

негайно припинити переслідування всіх причетних до демократичного руху, а також незалежних ЗМІ та громадянського суспільства;

демонструвати повагу до свободи переконань, вираження поглядів та зібрань;

припинити свавільні затримання, катування та нелюдське поводження з мирними протестувальниками та політичними в'язнями;

негайно звільнити та реабілітувати всіх політв’язнів та несправедливо затриманих;

розслідувати порушення прав людини та притягнути до відповідальності тих, хто санкціонував та вчинив акти насильства, катувань, нелюдського поводження та незаконних дій, що призвели до поранень, травм, смертей та загальної атмосфери беззаконня в країні;

розпочати надійний інклюзивний політичний процес, що веде до вільних та чесних виборів під наглядом ОБСЄ / БДІПЛ.

Також дипломати висловили сподівання, що білоруська влада дозволить повернення їхніх колег з кількох країн ЄС, висланих з Мінська.

Як відомо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".