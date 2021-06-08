Дипломаты западных стран и Японии призвали Беларусь прекратить преследование оппозиции

Руководители дипломатических миссий Европейского Союза, Великобритании, США, Швейцарии и Японии призвали власти Беларуси прекратить преследование оппозиции и освободить политзаключенных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении дипломатов, обнародованной на странице в Facebook представительства ЕС в Беларуси.

8 июня дипломаты встретились с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

О заседании не сообщалось, но его факт подтвердили журналистам несколько источников в дипломатических кругах. Послы ни были предварительно проинформированы о причине приглашения.

"Мы сообщили министру о потенциале положительного развития соответствующих двусторонних отношений в случае, если белорусские власти принимать ощутимых шагов для обеспечения и поддержания демократических норм в стране", - говорится в заявлении.

В заявлении дипломатов говорится, что они призвали власти Беларуси ответить на требования белорусского народа:

немедленно прекратить преследование всех причастных к демократическому движению, а также независимых СМИ и гражданского общества;

демонстрировать уважение к свободе убеждений, выражения и собраний;

прекратить произвольные задержания, пытки и жестокое обращение с мирными протестующими и политическими заключенными;

немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных;

расследовать нарушения прав человека и привлечь к ответственности тех, кто санкционировал и совершил акты насилия, пыток, бесчеловечного обращения и незаконных действий, которые привели к ранений, травм, смертей и общей атмосферы беззакония в стране;

начать надежный инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и честным выборам под наблюдением ОБСЕ / БДИПЧ.

Также дипломаты выразили надежду, что белорусские власти позволит возвращения их коллег из нескольких стран ЕС, высланных из Минска.

Как известно, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.