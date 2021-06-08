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У Польщі визнали пошкодження МіГ-29 під час навчань, але заперечили помилковий обстріл

Вівторок, 8 червня 2021, 16:57

Польські військові визнали пошкодження винищувача МіГ-29 під час навчань, але заперечують помилковий обстріл.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

"Пошкодження виникли не в результаті обстрілу одного літака іншим", - сказала прессекретар Головного командування Збройних сил Магдалена Буш.

За її словами, ніхто з військових не постраждав, а літак зараз повністю готовий до експлуатації ..

Вона підтвердила, що "інцидент" стався на Центральному навчальному полігоні ВПС в Надажицях, де польоти виконувалися екіпажами 22-ї тактичної авіабази в Мальборку, але це не була ситуація, коли один літак міг би стріляти по іншому.

"Після того, як літак приземлився, технік виявив пошкодження нижньої частини фюзеляжу", - сказала Буш.

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що пілот винищувача МіГ-29 помилково вистрілив в інший літак, з яким він летів парою, в результаті чого була пошкоджена не лише обшивка, а й рама, що важливо для міцності всієї конструкції.

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