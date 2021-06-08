У Північній Ірландії на тлі напруги після Brexit змінився перший міністр

У Північній Ірландії визначилися з новим першим міністром, який замінить колишню лідерку "юніоністів" Арлін Фостер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

З 14 червня, наступного понеділка, посаду першого міністра Північної Ірландії обійме 39-річний член Демократичної юніоністської партії (DUP) Пол Гівен (Paul Givan).

Арлін Фостер втратила посаду лідерки партії у квітні після внутрішнього невдоволення у політсилі і має піти з посади першого міністра.

Гівена називали серед найбільш імовірних її наступників.

Зміна першого міністра відбувається на тлі загального загострення невдоволення юніоністів Північної Ірландії ситуацією, що склалася після виходу Британії з ЄС, зокрема тим, що за умовами угоди з'явився митний кордон між Північною Ірландією та рештою Британії.

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