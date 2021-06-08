В Северной Ирландии на фоне напряженности после Brexit сменился первый министр

В Северной Ирландии определились с новым первым министром, который заменит прежнего лидера "юнионистов" Арлин Фостер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

С 14 июня, в понедельник, должность первого министра Северной Ирландии займет 39-летний член Демократической юнионистской партии (DUP) Пол Гивен (Paul Givan).

Арлин Фостер потеряла должность лидера партии в апреле после внутреннего недовольства в политсиле и должна уйти с должности первого министра.

Пола Гивена называли среди наиболее вероятных ее преемников.

Смена первого министра происходит на фоне общего обострения недовольства юнионистов Северной Ирландии ситуацией, сложившейся после выхода Британии из ЕС, в частности тем, что по условиям соглашения появилась таможенная граница между Северной Ирландией и остальной Великобританией.

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