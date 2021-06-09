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Країни Балтії виступили за сильнішу підтримку України і Грузії перед самітом НАТО – Науседа

Середа, 9 червня 2021, 10:14

Напередодні саміту лідерів країн-членів НАТО президент Литви Гітанас Науседа заявив, що балтійські країни виступають за сильнішу підтримку України та Грузії.

Про це Науседа розповів після консультацій з колегами з Латвії та Естонії, повідомляє "Європейська правда".

"Литва, Естонія та Латвія провели тісну координацію напередодні саміту НАТО. Ми повинні забезпечити надійне стримування, продовжувати інвестувати в нашу оборону і робити свій вклад в постійну адаптацію Північноатлантичного альянсу. Країни Балтії єдині у відстоюванні сильнішої підтримки партнерів-аспірантів України та Грузії", - заявив Науседа у своєму Twitter.

Нагадаємо, Європейський конгрес українців перед самітом НАТО закликав Альянс прискорити надання Україні Плану дій щодо членства, нагадавши про рішення Бухарестського саміту у 2008 році.

Заступник генсека НАТО заявив, що саміт Альянсу у своєму підсумковому рішенні підтвердить політику відкритих дверей для України та Грузії, але не буде готовий піти далі.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна очікує від НАТО в майбутньому почути можливу дату щодо членства і вважає найбільшою помилкою мовчання союзників.

Саміт НАТО відбудеться 14 червня в Брюсселі.

Відеоверсію пояснень заступника генсека НАТО дивіться на каналі ЄвроПравди у ролику "Чого чекати Україні від саміту НАТО?"

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