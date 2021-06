Країни Балтії виступили за сильнішу підтримку України і Грузії перед самітом НАТО – Науседа

Напередодні саміту лідерів країн-членів НАТО президент Литви Гітанас Науседа заявив, що балтійські країни виступають за сильнішу підтримку України та Грузії.

Про це Науседа розповів після консультацій з колегами з Латвії та Естонії, повідомляє "Європейська правда".

"Литва, Естонія та Латвія провели тісну координацію напередодні саміту НАТО. Ми повинні забезпечити надійне стримування, продовжувати інвестувати в нашу оборону і робити свій вклад в постійну адаптацію Північноатлантичного альянсу. Країни Балтії єдині у відстоюванні сильнішої підтримки партнерів-аспірантів України та Грузії", - заявив Науседа у своєму Twitter.

🇱🇹 🇪🇪 🇱🇻 coordinate closely ahead of @NATO Summit. We must ensure credible deterrence, continue investing in our defence & contribute to the Alliance’s continued adaptation #NATO2030. Baltics are united in advocating stronger support for aspirant partners 🇺🇦&🇬🇪. pic.twitter.com/JEvwvYraWZ