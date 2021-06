Страны Балтии выступили за усиление поддержки Украины и Грузии перед саммитом НАТО - Науседа

Накануне саммита лидеров стран-членов НАТО президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что балтийские страны выступают за более сильную поддержку Украины и Грузии.

Об этом Науседа рассказал после консультаций с коллегами из Латвии и Эстонии, сообщает "Европейская правда".

"Литва, Эстония и Латвия провели тесную координацию накануне саммита НАТО. Мы должны обеспечить надежное сдерживание, продолжать инвестировать в нашу оборону и делать свой вклад в постоянную адаптацию Североатлантического альянса. Страны Балтии едины в отстаивании сильной поддержки партнеров-аспирантов, Украины и Грузии", - заявил Науседа в своем Twitter.

🇱🇹 🇪🇪 🇱🇻 coordinate closely ahead of @NATO Summit. We must ensure credible deterrence, continue investing in our defence & contribute to the Alliance’s continued adaptation #NATO2030. Baltics are united in advocating stronger support for aspirant partners 🇺🇦&🇬🇪. pic.twitter.com/JEvwvYraWZ