Глава дипломатії ЄС назвав Лукашенка диктатором
Високий представник ЄС Жозеп Боррель у Європарламенті назвав самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенко диктатором.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
"Я згоден з усіма вами, ми зіткнулися з диктатором", - сказав Боррель парламентарям під час пленарних дебатів у Страсбурзі. Він також наголосив на необхідності продовжувати тиск на Лукашенка.
Європейський Союз прийняв кілька санкційних пакетів проти Лукашенка та його прихильників, востаннє - через примусову посадку в Мінську пасажирського рейсу Ryanair між Афінами та Вільнюсом та подальший арешт журналіста-дисидента та його партнерки.
У відповідь білоруським авіакомпаніям заборонено здійснювати польоти у повітряному просторі Європейського союзу.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден продовжив дію американських санкцій проти Білорусі, які було вперше запроваджено у 2006-му році.