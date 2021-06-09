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Глава дипломатії ЄС назвав Лукашенка диктатором

Середа, 9 червня 2021, 12:01

Високий представник ЄС Жозеп Боррель у Європарламенті назвав самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенко диктатором.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Я згоден з усіма вами, ми зіткнулися з диктатором", - сказав Боррель парламентарям під час пленарних дебатів у Страсбурзі. Він також наголосив на необхідності продовжувати тиск на Лукашенка.

Європейський Союз прийняв кілька санкційних пакетів проти Лукашенка та його прихильників, востаннє - через примусову посадку в Мінську пасажирського рейсу Ryanair між Афінами та Вільнюсом та подальший арешт журналіста-дисидента та його партнерки.

У відповідь білоруським авіакомпаніям заборонено здійснювати польоти у повітряному просторі Європейського союзу.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден продовжив дію американських санкцій проти Білорусі, які було вперше запроваджено у 2006-му році. 

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