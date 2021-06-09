Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко диктатором

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Европарламенте назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко диктатором.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Я согласен со всеми вами, мы столкнулись с диктатором", - сказал Боррель парламентариям во время пленарных дебатов в Страсбурге. Он также отметил необходимость продолжать давление на Лукашенко.

Европейский Союз принял несколько санкционных пакетов против Лукашенко и его сторонников, в последний раз - за принудительную посадку в Минске пассажирского рейса Ryanair между Афинами и Вильнюсом и последующий арест журналиста-диссидента и его подруги.

В ответ белорусским авиакомпаниям запрещено осуществлять полеты в воздушном пространстве Европейского Союза.

Как сообщалось, президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против Беларуси, которые были впервые введены в 2006 году.