У НАТО хочуть призупинки польотів МіГ-29, ремонтованих в Росії – ЗМІ

Атлантична рада хоче призупинити експлуатацію винищувачів МіГ-29, ремонтованих у Росії, після інциденту з падінням літака у море в Болгарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BGNES.

"Потрібно негайно провести повне розслідування інциденту, включаючи експертів з союзних країн та країн-партнерів, що мають великий досвід експлуатації, технічного обслуговування та ремонту МіГ-29, зокрема Польщі та України", - йдеться у заяві Атлантичної ради з приводу катастрофи літака.

У НАТО заявили, що міністр оборони має представити громадськості повний звіт про виконання всіх укладених контрактів з російською літакобудівельною компанією "МіГ" за рамковою угодою 2018 року на ремонт та обслуговування МіГ-29.

"Потрібна відповідь на питання, які гарантії ми можемо вважати надійними та обґрунтованими, коли йдеться про ремонт наших винищувачів на заводах країни, яка вважає НАТО і Болгарію ворогами?" - йдеться у заяві.

У НАТО також вважають, що уряд Болгарії має звернутися до Альянсу з запитом на здійснення місії повітряного патрулювання доки країна не оновить свій парк винищувачів.

Як повідомлялося, у Болгарії під час військових навчань винищувач МіГ-29 впав у Чорне море.