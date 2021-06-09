В НАТО хотят приостановить полеты МиГ-29, ремонтируемых в России - СМИ

Атлантический совет хочет приостановить эксплуатацию истребителей МиГ-29, ремонтируемых в России, после инцидента с падением самолета в море в Болгарии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BGNES.

"Нужно немедленно провести полное расследование инцидента, включая экспертов из союзных стран и стран-партнеров, имеющих большой опыт эксплуатации, технического обслуживания и ремонта МиГ-29, в частности Польши и Украины", - говорится в заявлении Атлантического совета по поводу катастрофы самолета.

В НАТО заявили, что министр обороны должен представить общественности полный отчет о выполнении всех заключенных контрактов с российской самолетостроительной компанией "МиГ" по рамочному соглашению 2018 года на ремонт и обслуживание МиГ-29.

"Нужен ответ на вопрос, какие гарантии мы можем считать надежными и обоснованными, когда речь идет о ремонте наших истребителей на заводах страны, которая считает НАТО и Болгарию врагами?" - говорится в заявлении.

В НАТО также считают, что правительство Болгарии должно обратиться в Альянс с запросом на осуществление миссии воздушного патрулирования пока страна не обновит свой парк истребителей.

Как сообщалось, в Болгарии во время военных учений истребитель МиГ-29 упал в Черное море.