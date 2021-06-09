В уряді розповіли, коли чекають новий раунд перемовин з ЄС щодо "Зеленого курсу"

Друга зустріч Єврокомісії з українською стороною щодо реалізації "Європейського зеленого курсу" планується на вересень 2021 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Наступна зустріч у межах діалогу України та ЄС щодо Green Deal відбудеться у вересні", - розповіла вона у кулуарах всеукраїнського форуму "Україна 30. Екологія".

Стефанішина зазначила, що перед цим має відбутися візит в Україну віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича.

"Переконана, що у питанні "Зеленого курсу" Україна має реалізовувати можливості та запобігати ризикам, адже якщо ми будемо реагувати на зміни клімату вчасно, то зможемо розірвати шкідливу залежність між викидами та економічним зростанням. Крім того, шлях "зеленого" переходу допоможе українському бізнесу підготуватися до нових умов та зберегти торгівлю та ринки", - зазначила віцепрем'єрка.

Перший раунд перемовин щодо синхронізації України з цілями "Європейського зеленого курсу", зокрема досягнення вуглецевої нейтральності, відбувся 19 травня у Брюсселі - за участі Ольги Стефанішиної та голови Групи підтримки України Катарини Матернової.

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