В Кабмине рассказали, когда ждут нового раунда переговоров с ЕС по "Зеленому курсу"

Вторая встреча Еврокомиссии с украинской стороной по реализации "Европейского зеленого курса" планируется на сентябрь 2021 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Следующая встреча в рамках диалога Украины и ЕС по Green Deal состоится в сентябре", - рассказала она в кулуарах всеукраинского форума "Украина 30. Экология".

Стефанишина отметила, что перед этим должен состояться визит в Украину вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

"Убеждена, что в вопросе "Зеленого курса" Украина должна реализовывать возможности и предотвращать риски, ведь если мы будем реагировать на изменения климата вовремя, то сможем разорвать вредную зависимость между выбросами и экономическим ростом. Кроме того, путь "зеленого" перехода поможет украинскому бизнесу подготовиться к новым условиям и сохранить торговлю и рынки", - отметила вице-премьер.

Первый раунд переговоров по синхронизации Украины с целями "Европейского зеленого курса", в частности достижения углеродной нейтральности, состоялся 19 мая в Брюсселе - с участием Ольги Стефанишиной и председателя Группы поддержки Украины Катарины Матерновой.

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