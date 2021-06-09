Глава МЗС Німеччини нагадав, що Берлін вважає Росію стороною конфлікту на сході України

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас нагадав, що Німеччина вважає Росію стороною конфлікту на сході України і що Москва має використати свій вплив для стабілізації ситуації.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою у Берліні.

Гайко Маас похвалив стриманість і конструктивність дій України у період, коли Росія нарощувала свої сили на кордоні.

"Конструктивний підхід і розважливість - це те що треба нам у Нормандському форматі для відчутного прогресу щодо безпекових та гуманітарних питань - розведення військ, розмінування, обміну політичними та іншими в’язнями, також імплементації формули Штайнмаєра.

Нам потрібна політична воля у таких питаннях як стабілізація режиму тиші. Для цього передусім Москва повинна використати свій вплив у східній Україні. Москва є стороною у цьому конфлікті, тому ми маємо такі очікування. Прогрес, який ми маємо, наразі є незадовільними", - наголосив Гайко Маас.

Дмитро Кулеба зазначив, що однією з ключових тем у розмові була активізація Нормандського формату, тому що Україна не може дозволити процесу стояти на місці.

"Я вдячний за зусилля Німеччини і Франції, але ми повинні робити ще більше, щоб Росія не тримала процес на одному місці. Я запевнив, що готовий до предметної розмови з міністром закордонних справ РФ Сєргєєм Лавровим у чотиристоронньому Нормандському форматі як щодо безпекових, так і політичних питань врегулювання. Ми хочемо чітко розуміти яка буде послідовність кроків у процесі врегулювання, і які кроки робитиме Росія, якщо Україна робитиме свої", - розповів Дмитро Кулеба.

Він зауважив також, що Росія після нарощування військ біля українського кордону відвела лише незначну частину з них.