Глава МИД Германии напомнил, что Берлин считает Россию стороной конфликта на востоке Украины

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас напомнил, что Германия считает Россию стороной конфликта на востоке Украины и Москва должна использовать свое влияние для стабилизации ситуации.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине.

Маас похвалил сдержанность и конструктивность действий Украины в период, когда Россия наращивала свои военные силы на границе.

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"Конструктивный подход и рассудительность - это то, что нужно нам в Нормандском формате для ощутимого прогресса по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам - разведение войск, разминирование, обмен политическими и другими заключенными, также имплементации формулы Штайнмайера.

Нам нужна политическая воля в таких вопросах как стабилизация режима тишины. Для этого прежде всего Москва должна использовать свое влияние в восточной Украине. Москва является стороной в этом конфликте, поэтому мы имеем такие ожидания. Прогресс, который мы имеем сейчас - неудовлетворительный", - отметил Хайко Маас.

Дмитрий Кулеба рассказал, что одной из ключевых тем в разговоре была активизация Нормандского формата, потому что Украина не может позволить процессу стоять на месте.

"Я благодарен за усилия Германии и Франции, но мы должны делать еще больше, чтобы Россия не держала процесс на одном месте. Я заверил, что готов к предметному разговору с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в четырехстороннем Нормандском формате как по вопросам безопасности, так и политическим вопросам урегулирования. Мы хотим четко понимать, какой будет последовательность шагов в процессе урегулирования, и какие шаги должна делать Россия, если Украина будет делать свои", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он отметил также, что Россия после наращивания войск возле украинской границы отвела лишь незначительную часть из них.