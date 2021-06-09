Молдова пересекла отметку в полмиллиона прививок от коронавируса

В Молдове с дня начала кампании вакцинации использовали более 500 000 доз вакцины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом объявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

На 9 июня, прививки первой дозой получили около 374 тысяч человек, а завершили вакцинацию - более 127 000.

Население Молдовы - около 2,6 млн человек.

Напомним, вакцинация в Молдове началась со 2 марта партией AstraZeneca, полученной с помощью Румынии, а затем поступили первые партии вакцины через международный механизм COVAX.

С 19 мая вакцинацию открыли для всех желающих в возрасте от 18 лет, а в столице и пригороде запустили переоборудованные под центр вакцинации автобус и троллейбус.

Сейчас для прививки первой дозой доступны только AstraZeneca и китайские Sinopharm и Sinovac. Вакцины Pfizer и российская "Спутник V" остались только для прививки второй дозой.