Німці, які незаконно перетнули кордон, бо вважали, що Україна в ЄС, їдуть до Києва

Двоє велотуристів-громадян Німеччини, які думали, що Україна в ЄС і тому спершу перетнули кордон незаконно, після цього вже законно в’їхали в Україну і рухаються у напрямку Києва.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle/DPA, про це повідомив один з мандрівників, 36-річний Моріц Геллер.

За його словами, українські прикордонники відпустили його і напарника Моріса Ґебгарда за 24 години після затримання назад у Польщу, після чого велосипедисти в’їхали знову, вже через пункт пропуску.

Моріц Геллер (праворуч) та Моріс Ґебгард (ліворуч) у Польщі, фото dpa

Він пояснив, що обоє не помітили, як перетнули кордон між Польщею та Україною.

За словами Геллера, під час затримання і згодом прикордонники поводилися з ними коректно. Після повторного в’їзду в Україну вони зупинялися у Львові і рушили у напрямку Києва.

Мандрівники обоє проживають у Дюссельдорфі і зараз здійснюють веломандрівку з Німеччини до Таїланду. Далі їхній маршрут пролягає через територію Росії.

Нагадаємо, велотуристів затримали за незаконний перетин українського кордону минулого тижня. "Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили, адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково", - розповіли у Держприкордонслужбі, повідомляючи про інцидент.