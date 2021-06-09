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Немцы, которые незаконно пересекли границу, считая, что Украина в ЕС, едут в Киев

Среда, 9 июня 2021, 19:17

Двое велотуристов-граждан Германии, которые думали, что Украина в ЕС и поэтому сначала пересекли границу незаконно, после этого уже законно въехали в Украину и движутся в направлении Киева.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle / DPA, об этом сообщил один из путешественников, 36-летний Мориц Геллер.

По его словам, украинские пограничники отпустили его и напарника Мориса Ґебгарда через 24 часа после задержания обратно в Польшу, после чего велосипедисты въехали снова, уже через пункт пропуска.

Мориц Геллер (справа) и Морис Ґебгард (слева) в Польше, фото dpa
Мориц Геллер (справа) и Морис Ґебгард (слева) в Польше, фото dpa

Он пояснил, что оба не заметили, как пересекли границу между Польшей и Украиной.

По словам Геллера, при задержании и дальше пограничники обращались с ними корректно. После повторного въезда в Украину они останавливались во Львове и двинулись в направлении Киева.

Путешественники оба проживают в Дюссельдорфе и сейчас осуществляют велопутешествие из Германии в Таиланд. Дальше их маршрут пролегает через территорию России.

Напомним, велотуристов задержали за незаконное пересечение украинской границы на прошлой неделе. "Ехать из Польши в Украину напрямую они решили, думая, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно", - рассказали в Госпогранслужбе, сообщая об инциденте.

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