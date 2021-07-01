Кулеба: есть страны, которые оправдывают реформами свое нежелание видеть Украину в НАТО

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО не готовы давать Украине график или ориентиры ее вступления в Альянс.

Об этом он сказал в интервью "ЛигаБизнесИнформ", сообщает "Европейская правда".

По словам министра, политический консенсус относительно того, что Украина будет членом НАТО, существует, однако в Альянсе не готовы говорить о графике.

Он отметил, что ни одна страна перед вступлением в НАТО за последние 20-30 лет не реформировалась просто так, не имея четкой уверенности, что она движется к членству в Альянсе.

"Я лично - за реформы, потому что мне и моим детям здесь жить. Мы хотим жить в нормальной, развитой, цивилизованной стране. И у нас есть международные партнеры, которые искренне нам помогают с реформами, предлагают решения. А есть страны, которые превратили реформы в оправдание. Они из собственных соображений не готовы идти на новые степени отношений с Украиной и оправдываются: "Сорри, этого не будет, потому что недостаточно реформ", - отметил Кулеба.

По его словам, украинская сторона слышит, разговаривает, учитывает и воспринимает советы первой группы стран.

"Но я очень хорошо знаю список стран, которые превратили реформы в оправдание своего нежелания делать шаги вперед. И когда я слышу от них этот крик: ой, сделайте еще немного реформ, - то этого я уже не воспринимаю. Я хочу, чтобы мы в Украине тоже научились не рефлексировать на каждый призыв сделать еще больше реформ. Это перекладывание ответственности", - считает министр.

"Мы, безусловно, несем часть ответственности за динамику нашего прогресса. Но также есть силы, которые просто были бы счастливы держать нас еще десятилетиями на этом крючке реформ, постоянно рассказывая, что им мало, и мало, и мало, и мало" - добавил он.

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Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видео ЕвроПравды.